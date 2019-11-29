Финальная версия законопроекта о домашнем насилии обяжет НКО помогать примирению сторон

Примирение сторон с помощью общественных и некоммерческих организаций, занятых профилактикой семейного насилия предусмотрено в последней версии законопроекта о домашнем насилии. Кроме того, описаны виды насилия — физическое, психическое и имущественное.

Об этом пишет РБК, которое ознакомилось с последней версией документа до его внесения в Госдуму. Отмечается, что представители НКО смогут выяснять и устранять причины конфликтов и проводить индивидуальную работу в семьях.

Документ предусматривает конфиденциальность как жертв насилия, так и нарушителей закона. В профилактике и помощи пострадавшим будут участвовать полиция, прокуратура, НКО, уполномоченные по правам человека, органы власти и другие учреждения.

Они должны не только бороться с последствиями насилия, но и предупреждать его. При продолжении насилия или угрозе повторения, жертву необходимо защищать вне зависимости от возбуждения дела.

Напомним, 28 ноября спикер Совфеда Валентина Мативенко сообщила, что 29 ноября на сайте верхней палаты парламента появится законопроект о домашнем насилии, его вынесут на открытое обсуждение, которое продлится две недели.