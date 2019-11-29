В Благовещенске завершилось строительство моста в Китай, он откроется через 1,5 года

Единственный в России мост в Китай достроен в Благовещенске, сейчас оформляются все необходимые документы. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в своей речи на открытии регионального экономического форума.

Орлов рассказал, что всего через несколько дней откроется и газопровод «Сила Сибири», по которому будет поставляться газ из России в Китай. А также начала строиться трансграничная канатная дорога, сообщает РИА Новости.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов сообщил, что пассажирское движение по мосту откроют примерно через полтора года, когда будут готовы все необходимые документы. Также он добавил, что для начала передвижения по мосту необходимо построить пропускной пункт по постоянной схеме.

«Если мы говорим о пассажирском грузопотоке, то он будет возможен после того, как будет построен пункт пропуска по постоянной схеме. По временной схеме это законодательством запрещено. Поэтому еще порядка полутора лет наши люди не будут иметь возможности использовать мост как туристы, пересекая его на автобусах», — передает слова министра ТАСС.

Строительство моста, который соединил российский Благовещенск и китайский Хэйхэ началось в 2016 году. Соединились два берега 31 мая 2019. Пропускная способность нового вантового низкого моста составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых машин и более пяти тысяч человек в сутки.