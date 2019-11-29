Делегация Украины сорвала выступление представителя РФ в ООН

Члены украинской делегации попытались сорвать выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на проходящем в Женеве форуме ООН по вопросам меньшинств.

Об этом сам депутат рассказал журналистам, отметив, что представители Украины – взрослые люди – стучали ногами, кричали, били кулаками по столам и пытались затеять драку, чтобы не дать ему выступить.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы – Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», - возмутился Руслан Бальбек.

При этом он отметил, что в состав украинской делегации в ООН, возможно, вошли люди, которые на майдане бросались камнями и размахивали цепями перед полицейскими, а не дипломатические работники. Именно поэтому, по словам депутата, украинская делегация демонстрирует на мероприятиях ООН подобную дикость и презрение к демократическим ценностям, главной из которых является свобода высказываний.

Напомним, в четверг 28 ноября в Женеве началась 12-я сессия Форума по вопросам меньшинств, которая проходит под эгидой Совета ООН по правам человека. Мероприятие продлится два дня.