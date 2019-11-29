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«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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11:34   29 Ноября 2019
Россия

Пилот Путина посадил самолет в Бишкеке почти вслепую

Пилот Путина посадил самолет в Бишкеке почти вслепую

Воздушное судно российского лидера Владимира Путина приземлилось в сильнейшем тумане в столице Киргизии. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Life.

По информации СМИ, в связи с плохими погодными условиями, в частности из-за тумана и высокой влажности, борт главы государства планировалось направить в Алма-Ату. Однако командир судна заявил, что посадит его, и «филигранно приземлился при сильнейшем тумане, едва ли не на ощупь».

«Это так. Но были соблюдены все допуски для президентского самолета», — подтвердил информацию официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Путин прибыл в Бишкек, где проходило заседание глав стран Организации Договора о коллективной безопасности. Известно, что в повестку были включены вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по вопросу глобальной контртеррористической стратегии, а также координация внешнеполитических стран ОДКБ.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #самолет #общество #весь мир

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