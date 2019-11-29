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11:31   29 Ноября 2019
Россия

Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Фракция «Единая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий по коммунальным и обязательным платежам.  Об этом сообщает пресс-служба фракции со ссылкой на главу единороссов в ГД Сергея Неверова в пятницу, 29 ноября.

Неверов отметил, что инициативу уже обсуждали с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, она была поддержана. Комиссии банков за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2% независимо от того, как совершается платеж, подчеркнул вице-премьер.

«В ряде случаев потребители платят фактически двойную комиссию: тому банку, через который платят, и банку, в котором обслуживается организация», — отметил Неверов.

С 2021 года практика двойных комиссий должна прекратиться по решению ФАС, отметил вице-премьер. По его словам, речь в законопроекте, который скоро внесут в нижнюю палату парламента, идет в том числе о пошлинах и штрафах.

Неверов отметил, что россияне постоянно указывают на несправедливость такой комиссии.

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Автор: Арсений Аскольский
#жкх #коммуналка

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