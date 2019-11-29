Деятели Петербурга выступили за проведение фестиваля военно-морских оркестров в День ВМФ

Множество деятелей Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждают идею о международном фестивале военно-морских оркестров. Согласно инициативе, его будут проводить ежегодно в День ВМФ, а площадкой станет Северная столица, сообщили «Невские новости».

Стоит отметить, что военные оркестры России стали визитной карточкой нашей страны. Они бессменно сопровождают каждый парад и все государственные праздничные мероприятия. На десятом съезде городов воинской славы, который состоялся в Москве 31 октября, инициативу о проведении фестиваля военно-морских оркестров в Петербурге встретили с большим интересом.

Санкт-Петербург был выбран его главной площадкой, так как именно здесь Петр I в 1703 году начал историю Адмиралтейского Военно-морского оркестра. В XIX веке его перевели в Кронштадт, где композитор Николай Римский-Корсаков стал первым инспектором ансамблей моряков России. Кстати, сам фестиваль будет назван именно в его честь.

Глава МО Кронштадта Наталия Чашина уверена, что такое мероприятие обязано проходить в Петербурге именно в День Военно-морского флота России наравне с другими праздничными событиями. По ее мнению, фестиваль станет украшением торжества, что поможет туристам и жителям города вдоволь насладиться российским флотом.

Инициатива поспособствует поднятию уровня патриотизма, в том числе среди детей и молодежи, считает президент Клуба военачальников России генерал армии Анатолий Куликов. С ним согласился заместитель директора музея на Поклонной горе Валерий Кононов, который назвал патриотизм, любовь к родине и истории «объединяющим началом для всех».

«Это очень хорошая идея, поскольку сам Санкт-Петербург является колыбелью военно-морских оркестров, здесь Римский-Корсаков стоял у их основания. Город, который дышит историей, в том числе морской историей нашей страны, имеет право и должен популяризировать военные оркестры», — добавил он.

Замдиректора также выразил солидарность с Чашиной в том, что событие поспособствует повышению популярности Петербурга и России в целом, но не только среди туристов, а и специалистов сферы.

«Мы знаем, что многие западные деятели, как бы косо они ни смотрели в нашу сторону, признают, что Россия является духовным центром», — заметил Кононов.

Кроме того, как напомнил председатель попечительского совета фонда сохранения исторической памяти «Международный центр северных конвоев» Павел Ожгихин, в предстоящем мае будет отмечаться юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

«Для меня это мероприятие — не только гордость российских моряков, но и моряков из других стран. Я считаю, что фестиваль вполне вписывается в программу. Мы поддерживаем такие мероприятия, связанные с морем и участием наших зарубежных гостей», — поделился он.

Исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров вспомнил о аналогичном фестивале, который проводится в Москве, — «Спасская башня». Высокий уровень мероприятия, на котором встречаются оркестры разных стран, стал одним из самых красочных зрелищ столицы. Именно поэтому Санкт-Петербургу также необходим фестиваль военно-морских оркестров, уверен он.

Также Сунгунов рассказал, что Союз городов воинской славы по просьбе Кронштадта уже обращался с такой идеей к российскому президенту Владимиру Путину, который председательствует в оргкомитете «Победа». Инициаторы оркестрового фестиваля имени Римского-Корсакова надеются, что их предложение рассмотрят на заседании комитета.