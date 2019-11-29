«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги по поводу признания и приведения в исполнение на территории Латвии Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом в пятницу сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет российского холдинга.

В начале ноября стало известно, что заседание по данному обращению пройдет в следующем году в конце апреля.

«ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская компания расценила это как победу.

Напомним, суд Стокгольма в 2017–2018 годах принял решения по двум спорам компаний, обязав российский «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.