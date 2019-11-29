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Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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11:11   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги по поводу признания и приведения в исполнение на территории Латвии Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом в пятницу сообщает ТАСС, ссылаясь на отчет российского холдинга.

В начале ноября стало известно, что заседание по данному обращению пройдет в следующем году в конце апреля.

«ПАО «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов», — сказано в документе. 

Ранее сообщалось, что суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с «Нафтогазом». Украинская компания расценила это как победу. 

Напомним, суд Стокгольма в 2017–2018 годах принял решения по двум спорам компаний, обязав российский «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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