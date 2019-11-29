Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

Посол Непала в России Риши Рам Гхимире рассказал о планах своей страны приобрести партию вертолетов Ми-17 российского производства.

В ближайшее время, по словам посла, до конца текущего года или в начале следующего, будет заключена сделка о покупке первых двух винтокрылых машин.

При этом дипломат отметил, что в Непале уже давно эксплуатируют вертолеты Ми-17, которые полностью соответствуют географическим условиям страны – «хороши для горной местности».

«Все вертолеты на вооружении нашей армии российские. Мы хотим продолжать это сотрудничество. Непал состоит из семи провинций. Нужны вертолеты для каждой из них, как минимум по одному вертолету. Но нам нужно даже больше. Это будет постепенно, мы не купим за один раз, потому что цена очень высокая», - уточнил посол.

При этом он отметил, что вопрос о покупке первых двух вертолетов уже решен, и Непал намерен приобрести больше, но перед этим технической комиссии необходимо решить вопрос с оплатой, так как из-за западных санкций есть сложности с переводом платежей в долларах.

«Техническая комиссия в скором времени встретится либо в Москве, либо в Катманду и обсудит этот вопрос – как нам следует заплатить: в рублях, в китайской валюте, в евро или в американских долларах», - пояснил дипломат.

Ранее о развитии взаимодействия с Непалом и продаже туда российских вертолетов Ми-17 рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что речь об этом шла во время его встречи с коллегой из Непала Прадипом Кумаром Гьявали.