Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР
Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

 Крымским татарам и армянам отказали в поездке на форум ООН по нацменьшинствам

Крымским татарам и армянам отказали в поездке на форум ООН по нацменьшинствам
Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР
Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

 Крымским татарам и армянам отказали в поездке на форум ООН по нацменьшинствам

Крымским татарам и армянам отказали в поездке на форум ООН по нацменьшинствам
11:19   29 Ноября 2019
Весь мир

Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

Непал планирует купить у России вертолеты Ми-17

Посол Непала в России Риши Рам Гхимире рассказал о планах своей страны приобрести партию вертолетов Ми-17 российского производства.

В ближайшее время, по словам посла, до конца текущего года или в начале следующего, будет заключена сделка о покупке первых двух винтокрылых машин.

При этом дипломат отметил, что в Непале уже давно эксплуатируют вертолеты Ми-17, которые полностью соответствуют географическим условиям страны – «хороши для горной местности».

«Все вертолеты на вооружении нашей армии российские. Мы хотим продолжать это сотрудничество. Непал состоит из семи провинций. Нужны вертолеты для каждой из них, как минимум по одному вертолету. Но нам нужно даже больше. Это будет постепенно, мы не купим за один раз, потому что цена очень высокая», - уточнил посол.

При этом он отметил, что вопрос о покупке первых двух вертолетов уже решен, и Непал намерен приобрести больше, но перед этим технической комиссии необходимо решить вопрос с оплатой, так как из-за западных санкций есть сложности с переводом платежей в долларах.

«Техническая комиссия в скором времени встретится либо в Москве, либо в Катманду и обсудит этот вопрос – как нам следует заплатить: в рублях, в китайской валюте, в евро или в американских долларах», - пояснил дипломат.

Ранее о развитии взаимодействия с Непалом и продаже туда российских вертолетов Ми-17 рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что речь об этом шла во время его встречи с коллегой из Непала Прадипом Кумаром Гьявали.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#вертолет #россия #экономика #посол #общество #непал #ми-17 #покупка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...