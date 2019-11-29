Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) направлял на проверку в прокуратуру ссылки из соцсетей и получил ответ. Правоохранители обнаружили 208 случаев с надругательством и неуважением флага и других форм государственных национальных символов. Рассказал об этом глава ФЗНЦ Александр Мелькевич.

Мелькевич заявил, что ФЗНЦ направил в прокуратуру 215 ссылок на публикации в социальной сети «ВКонтакте» с подозрением на нарушение закона, 208 из них по мнению ведомства оказались действительно противозаконными. Теперь Генпрокуратуры России направила в Роскомнадзор просьбу о принятии мер по удалению соответствующей информации, а полицейские тем временем проверяют авторов материалов.

«Данный контент в настоящее время доступен для просмотра неопределенному кругу лиц, при этом содержит информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено», — говорилось в ответном письме к ФЗНЦ от прокуратуры.

Весной 2019 года в мае, Госдума поддержала закон, обязывающий блокировать и удалять материалы из сети Интернет, если они оскорбляю и порочат честь и достоинство конкретных должностных лиц государственной власти, общества и государства. Притом Фонда защиты национальных ценностей регулярно отслеживает подобные материалы по собственной инициативе и направляет их на проверку в правоохранительные органы, считая это своим гражданским долгом.

Так, с мая 2019 года по ноябрь ФЗНЦ направил 685 заявлений о блокировке 815 ссылок. Прокуратура Петербурга ответила 14 ноября и сообщила, что из 215 рассмотренных, в 208 ссылках обнаружены на рушения. Сейчас эти данные направлены в органы МВД для проверки на наличие административных правонарушений, относящихся к «мелким хулиганствам». Штраф за такое нарушение варьируется от тридцати до ста тысяч рублей.