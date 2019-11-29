Экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Производитель противосудорожного препарата «Фризиум» подал заявление на его регистрацию в России. Экспертиза лекарства должна завершиться в марте 2020 года, сообщила глава департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина.

«В декабре будут сданы образцы, после этого в течение трех месяцев экспертиза завершится», — сказала Максимкина.

Напомним, в октябре Минздрав выдал разрешение на получение «Фризиума» 510 пациентами, хотя препарат не зарегистрирован.

Обсуждение поставок незарегистрированных в России лекарств началось после того, как нескольких матерей больных детей задержали при получении посылок с «Фризиумом».

В конце сентября правительство РФ утвердило ввоз лекарств, которые не производятся на территории страны.