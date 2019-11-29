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Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

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10:52   29 Ноября 2019
Россия

ФСБ задержала в Крыму украинскую шпионку

ФСБ задержала в Крыму украинскую шпионку

Россиянку, заподозренную в шпионаже в пользу Украины, задержали в пятницу в Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности России.

Как сообщает ведомство, гражданку России завербовали украинские спецслужбы, по заданию которых женщина собирала секретную военную информацию.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, по которому ей может грозить до 20 лет заключения.

Подробностей операции по задержанию подозреваемой в шпионаже к настоящему моменту не приводится.

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Автор: Александр Люблинский
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