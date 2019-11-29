Крымским татарам и армянам отказали в поездке на форум ООН по нацменьшинствам

Представителей крымско-татарского народа не допустили до участия в форуме по вопросам национальных меньшинств, который проводится Советом ООН по правам человека в Швейцарии. Об этом сообщила глава украинской крымской общины Анастасия Гридчина.

Двадцатая встреча в рамках Форума по вопросам меньшинств, который проводится Советом ООН по правам человека в Женеве, началась в четверг, 28 ноября. Немногим ранее глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер сообщил, что ему не выдали визу, поэтому его выступление на международном форуме сорвано и не состоится, сообщает РИА Нововсти.

«Представителей крымско-татарского народа просто не зарегистрировали в качестве участников форума без каких-либо объяснений», - рассказала Гридчина, которой удалось попасть на форум.

Гридчина добавила, что представители крымско-татарского сообщества готовили выступление о соблюдении прав на образование на национальных языках в российском Крыму.

Иван Абажер был крайне возмущен действиями ООН. Он отметил, что хоть в резолюциях организации и говорится постоянно об ущемленных правах крымских татар и украинцев в Крыму, на деле ООН и сама нарушает права человека.