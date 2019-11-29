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Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Проект о запрете банковской комиссии по платежам за ЖКУ внесут в Госудму

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов

Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» подал ходатайство в латвийский суд по спору с «Газпромом»

 Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР
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10:55   29 Ноября 2019
Россия

Вашингтон стремится к военному превосходству в Арктике, считают в МИД РФ

Вашингтон стремится к военному превосходству в Арктике, считают в МИД РФ

Вашингтон стремится к военному превосходству ради контроля над ресурсами и транспортными путями Арктики, прикрываясь раздутой угрозой, которая якобы исходит от России и Китая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов в интервью РИА Новости. 

«Под прикрытием противодействия искусственно раздутым российской и китайской угрозам США решают задачи по обеспечению собственного подавляющего военно-технического превосходства, позволяющего диктовать американцам свои условия с позиции силы», — сказал он.

По его мнению, у США есть конкретная цель — установить контроль над ресурсной базой и транспортными путями в Арктике. Коршунов подчеркнул, что Штаты к 2023 году планируют разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков в дополнении к 44 развернутым. Также в НАТО решили создать новое Атлантико-арктическое командование, чтобы ежегодно наращивать масштаб и частоту учений в регионе. Кроме этого, стало известно, что Второй флот ВМС США, расформированный после окончания «холодной войны», вновь возобновил боевое дежурство.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #арктика #общество #весь мир

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