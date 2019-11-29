Вашингтон стремится к военному превосходству в Арктике, считают в МИД РФ

Вашингтон стремится к военному превосходству ради контроля над ресурсами и транспортными путями Арктики, прикрываясь раздутой угрозой, которая якобы исходит от России и Китая. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов в интервью РИА Новости.

«Под прикрытием противодействия искусственно раздутым российской и китайской угрозам США решают задачи по обеспечению собственного подавляющего военно-технического превосходства, позволяющего диктовать американцам свои условия с позиции силы», — сказал он.

По его мнению, у США есть конкретная цель — установить контроль над ресурсной базой и транспортными путями в Арктике. Коршунов подчеркнул, что Штаты к 2023 году планируют разместить на Аляске 20 ракет-перехватчиков в дополнении к 44 развернутым. Также в НАТО решили создать новое Атлантико-арктическое командование, чтобы ежегодно наращивать масштаб и частоту учений в регионе. Кроме этого, стало известно, что Второй флот ВМС США, расформированный после окончания «холодной войны», вновь возобновил боевое дежурство.