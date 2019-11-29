Оповещающее пешеходов о приближающемся авто приложение появится в России

Тестирование бесплатного приложения для смартфонов на базе искусственного интеллекта, которое будет предупреждать пешеходов о надвигающейся машине, начнется в конце 2020 в ряде российских регионов.

Приложение предназначено, в частности, для тех, кто любит ходить по улицам в наушниках, или глядя в телефон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на вице-президента по технологиям НП «Глонасс», советника руководителя НТИ «Автонет» Евгения Белянко.

Специалист отметил, что приложение будет способно в фоновом режиме сообщать пешеходу о приближении автомобиля».

Программа станет частью проекта «Автодата». Платформа будет собирать, хранить и обрабатывать транспортные данные. Специальная система сможет собирать сведения «умных» светофоров на расстоянии 100-200 метров от него. Информация о движении автомобилей станет доступна пользователю в приложении.