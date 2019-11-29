Ветку «Турецкого потока» в Сербии построили за рекордно низкий срок

Строители соединительного газопровода «Турецкого потока» на территории Сербии от Болгарии к Венгрии заявили, что объект поставил европейский рекорд по скорости и сложности при прохождении под Дунаем. Об этом стало известно в пятницу, 29 ноября.

Сейчас на территории Сербии строится трубопровод от границы с Болгарией до Венгрии. Ожидается, что по нему пойдет газ из «Турецкого потока». Это будет ветка протяженностью более 400 километров с пропускной способностью 12,87 миллиарда кубометров на входе и около 10 миллиардов на выходе.

По словам начальника производственно-технического управления, из-за сложной геологии над Дунаем были некоторые препятствия в работе, однако, несмотря на это, переход был выполнен за 32 дня работы, что является рекордом.

«Этот переход через реку Дунай третий по величине в мире. Первый был построен в Новой Зеландии, второй в США, а третий здесь, причем наш переход первый подобный в Европе. Это европейский рекорд по строительству переходов под водными преградами методом direct pipe [проталкивание заранее сваренной трубы через подготовленные микротоннели — ред.]», — подчеркнул Ульрих.

Отмечается, что диаметр магистрального газопровода на переходе через Дунай составляет примерно 1,2 метра. Чтобы защитить трубу при проталкивании, она была покрыта специальным высокопрочным материалом, уточнил директор по строительству.