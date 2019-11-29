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Прокуратура выявила 208 случаев нарушения закона и оскорбления государственных символов
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10:37   29 Ноября 2019
Россия

Путин направил приветствие участникам форума «Россия – исламский мир»

Путин направил приветствие участникам форума «Россия – исламский мир»

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал в пятницу утром участников заседания Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», которое проходит в Уфе.

В направленной участникам форума приветственной телеграмме глава государства выразил надежду на то, что данное мероприятие укрепит доверие между нашими странами. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Вам предстоит рассмотреть актуальные вопросы, касающиеся расширения межконфессионального диалога, сохранения гражданского мира и социальной стабильности в условиях религиозного многообразия», — говорится в документе.

Там же президент добавил, что рассчитывает на проведение участниками форума конструктивных и содержательных дискуссий, а также на то, что их идеи и предложения послужат укреплению взаимопонимания и доверия между нашими народами и странами.

Очень символичен, по словам Путина, тот факт, что данная встреча приурочена к 50-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества, с которой Москва успешно контактирует по разным направлениям:

«Нас объединяет приверженность принципам справедливого демократического миропорядка, стремление к обеспечению верховенства права в международных делах, к упрочению стабильности».

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Автор: Александр Люблинский
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