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9:52   29 Ноября 2019
Россия

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РБК, ссылаясь на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

По данным специалистов, новый вирус способен автоматически переводить за счет злоумышленника деньги через банковское мобильное приложение. Обманщики маскируют вирус под приложения и файлы, размещаемых в виде ссылок на сайтах. Когда клиент переходит по ссылке, у него устанавливается вредное ПО, списывающее деньги жертвы на счет хакеров. 

Как сообщает РБК, с подобной ситуацией столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка. 

«В настоящее время наблюдается увеличение доли хищений с использованием такого рода троянов. Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода [мошенничества — ред.] незначительны», — заявил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #мошенничество #банк #общество

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