Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает РБК, ссылаясь на доклад Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.

По данным специалистов, новый вирус способен автоматически переводить за счет злоумышленника деньги через банковское мобильное приложение. Обманщики маскируют вирус под приложения и файлы, размещаемых в виде ссылок на сайтах. Когда клиент переходит по ссылке, у него устанавливается вредное ПО, списывающее деньги жертвы на счет хакеров.

Как сообщает РБК, с подобной ситуацией столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка.