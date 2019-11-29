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9:50   29 Ноября 2019
Весь мир

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Министерство обороны Албании сообщает о том, что, по последним данным, в результате недавнего разрушительного землетрясения погибли 48 местных жителей, а пострадавшими числятся около 790 человек.

Заявление оборонного ведомства страны в пятницу приводит местное издание Koha Jone. При этом отмечается, что экстренные службы продолжают проводить поисково-спасательную операцию на месте обрушения трех жилых домов. К настоящему моменту из-под завалов живыми спасли 45 человек.

Напомним, самое мощное за последние десятилетия землетрясение произошло в Албании ранним утром во вторник 26 ноября. Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,4 находился в 10 километрах северо-западнее города Шиджак, расположенного поблизости рот столицы страны – Тираны.

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Автор: Александр Люблинский
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