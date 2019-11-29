Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию, позволяющую осуществлять банковские операции, у Старооспольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» с 29 ноября. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе кредитной организации.

По информации банка, такое решение было принято в связи с неисполнением организацией ФЗ и нормативных актов ЦБ.

В течение 2019 года «Осколбанк» неоднократно нарушил требования, предусмотренные законодательством, уточнили в ЦБ.

Ранее стало известно, что небанковская кредитная организация «ВЕСТ, а также ярославский «Кредпромбанк» остались без лицензий.