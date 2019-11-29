Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

 Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

 МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

 Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

 МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»
9:25   29 Ноября 2019
Россия

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию, позволяющую осуществлять банковские операции, у Старооспольского коммерческого агропромбанка ООО «Осколбанк» с 29 ноября. Об этом в пятницу заявили в пресс-службе кредитной организации.

По информации банка, такое решение было принято в связи с неисполнением организацией ФЗ и нормативных актов ЦБ.

В течение 2019 года «Осколбанк» неоднократно нарушил требования, предусмотренные законодательством, уточнили в ЦБ.

Ранее стало известно, что небанковская кредитная организация «ВЕСТ, а также ярославский «Кредпромбанк» остались без лицензий. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #экономика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...