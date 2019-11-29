Облачная погода ожидает москвичей в пятницу

Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя будет в Москве в пятницу. Температура воздуха прогреется до плюс трех градусов. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погода «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, сегодня жителей столицы ожидает облачная погода с небольшими осадками в виде дождя.

«Температура в Москве составит плюс 1–3 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4 тепла», — сообщил Синенков.

Синоптик уточнил, что ветер будет южным и достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба к вечеру.