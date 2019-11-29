Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

 Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

 МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»
Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

 Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»

Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до 48

 МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»
9:04   29 Ноября 2019
Россия

Облачная погода ожидает москвичей в пятницу

Облачная погода ожидает москвичей в пятницу

Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя будет в Москве в пятницу. Температура воздуха прогреется до плюс трех градусов. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости, ссылаясь на ведущего специалиста центра погода «Фобос» Александра Синенкова. 

По его словам, сегодня жителей столицы ожидает облачная погода с небольшими осадками в виде дождя. 

«Температура в Москве составит плюс 1–3 градуса, по области — от минус 1 до плюс 4 тепла», — сообщил Синенков.

Синоптик уточнил, что ветер будет южным и достигнет скорости 5-10 метров в секунду. Что касается атмосферного давления, оно будет понижаться и составит 738 миллиметров ртутного столба к вечеру. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #погода в москве

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...