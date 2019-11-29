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8:35   29 Ноября 2019
Россия

В СФ предложили быстрее распределять средства на ремонт аэропортов в России

В СФ предложили быстрее распределять средства на ремонт аэропортов в России

Глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что у регионов должна быть возможность оперативно перераспределять выделенные из федерального бюджета деньги на модернизацию аэропортов. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает «Парлментская газета»

По мнению Кутепова, из-за введенного Минфином правила с 1 января 2019 года, согласно которому региональным властями нельзя превышать сумму бюджетного обязательства по каждому объекту капитального строительства или мероприятию, могут сорваться сроки реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

«Это не позволяет перекинуть деньги с проекта, исполнение по которому задерживается, на объект, который идёт быстрее графика. Если бы было разрешено перераспределять деньги, часть объектов была бы сдана уже в этом году, а так есть угроза, что  сроки будут сорваны», — отметил Кутепов.

Сенатор написал письмо министру финансов Антону Силуанову, в котором предложил не применять норму, заложенную в приказ. Таким образом получится решить проблему срыва сроков реализации национального плана, считает он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #совфед #политика #общество #нацпроекты

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