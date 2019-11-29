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Мост через реку Амур в Китай достроили в Благовещенске

Мост через реку Амур в Китай достроили в Благовещенске

 Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Щелкове

Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Щелкове
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7:45   29 Ноября 2019
Россия

Мост через реку Амур в Китай достроили в Благовещенске

Мост через реку Амур в Китай достроили в Благовещенске

Строительство единственного моста из России в Китай на реке Амур в Благовещенске завершено, сообщает правительство Амурской области.

В своем выступлении на открытии Амурского экономического форума губернатор Василий Орлов заявил, что строительство мостового перехода закончено. На данный момент идет процесс оформления документов.

Глава региона отметил, что через несколько дней также пройдет торжественное открытие газопровода «Силы Сибири», по которому начнутся поставки российского газа в КНР, а также начато строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Возведение трансграничного мостового перехода в китайский Хайхэ началось в 2016 году. Стыковка двух частей моста «Благовещенск — Хэйхэ» прошла 31 мая текущего года.

Орлов ранее заявлял, что мост достроят в текущем году, но документы будут оформляться вплоть до апреля следующего. Сначала по мосту разрешат проезд только грузового транспорта, а к концу апреля - всего остального.

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Автор: Олег Королев
#благовещенск #мост #амур #хэйхэ

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