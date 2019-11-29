МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

Венесуэльский МИД поддержал позицию российских дипломатов, заявивших о провале планов США по быстрому смещению правительства Боливарианской республики.

Ранее глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что США не смогли совершить блицкриг против правительства Николаса Мадуро, несмотря на политику «удушения» санкциями.

На своей странице в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о своем согласии с МИД РФ в данном вопросе. Он отметил, что Каракас также заявлял, что госпереворот США в Венесуэле провалился.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава оппозиционной Нацассамблеи незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо.

Мадуро же назвал главу парламента Венесуэлы марионеткой США. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро в качестве легитимного главы государства.