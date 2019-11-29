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Мост через реку Амур в Китай достроили в Благовещенске

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 Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Щелкове

Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Щелкове
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

 Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио
7:10   29 Ноября 2019
Весь мир

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

МИД Венесуэлы поддержал заявление Москвы о провале «американского блицкрига»

Венесуэльский МИД поддержал позицию российских дипломатов, заявивших о провале планов США по быстрому смещению правительства Боливарианской республики.

Ранее глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что США не смогли совершить блицкриг против правительства Николаса Мадуро, несмотря на политику «удушения» санкциями.

На своей странице в Twitter глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил о своем согласии с МИД РФ в данном вопросе. Он отметил, что Каракас также заявлял, что госпереворот США в Венесуэле провалился.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава оппозиционной Нацассамблеи незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе с США заявили о признании Гуаидо.

Мадуро же назвал главу парламента Венесуэлы марионеткой США. Россия, Турция, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро в качестве легитимного главы государства.

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Автор: Олег Королев
#сша #мид венесуэлы

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