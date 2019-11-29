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Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

 Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

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Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

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6:42   29 Ноября 2019
Весь мир

Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

Ракетные пуски Северной Кореи является серьезным вызовом не только для Японии, но и для всего международного сообщества. Об этом заявил на регулярной пресс-конференции в пятницу генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

По его словам, Северная Корея запустила более 20 ракет, что говорит об очевидном улучшении ее ракетных технологий. Суга отметил, что запуски Пхеньяна представляют серьезный вызов не только для Токио, но и для всего международного сообщества.

Также он отметил, что Совет национальной безопасности Японии на экстренном совещании в четверг предположил, что КНДР в дальнейшем продолжит запуск баллистических ракет. В этой связи Токио продолжит сотрудничество и обмен информацией с Вашингтоном, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие японцев.

В пятницу центральная газета КНДР сообщила, что республика провела в четверг испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. За пусками лично наблюдал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.

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Автор: Олег Королев
#кндр #ракеты

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