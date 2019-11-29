Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Россия представляет «реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI министр заявил, что существует «реальная угроза» со стороны России, прежде всего - для НАТО.

По мнению Уоллеса, Москва «тестирует» решимость Лондона, прежде всего через Украину. Он заявил, что Россия делает это через «гибридный способ ведения войны».

Уоллес назвал ЕС, НАТО и страны, входящие в объединение спецслужб Five Eyes (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под свой контроль и дать России «решительный отпор».

Ранее британские газеты сообщали, что в рамках сухопутных войск Великобритании будет создана первая дивизия для борьбы с «гибридными действиями». В частноси, она займется координацией работы по кибератакам, дезинформации и использования «электронных вооружений».