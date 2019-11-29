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 Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО
Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

 Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

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 Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО
6:07   29 Ноября 2019
Весь мир

Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Россия представляет «реальную угрозу» для Североатлантического альянса, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

Во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны RUSI министр заявил, что существует «реальная угроза» со стороны России, прежде всего - для НАТО.

По мнению Уоллеса, Москва «тестирует» решимость Лондона, прежде всего через Украину. Он заявил, что Россия делает это через «гибридный способ ведения войны».

Уоллес назвал ЕС, НАТО и страны, входящие в объединение спецслужб Five Eyes (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия) взять ситуацию под свой контроль и дать России «решительный отпор».

Ранее британские газеты сообщали, что в рамках сухопутных войск Великобритании будет создана первая дивизия для борьбы с «гибридными действиями». В частноси, она займется координацией работы по кибератакам, дезинформации и использования «электронных вооружений».

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Автор: Олег Королев
#нато #минобороны великобритании

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