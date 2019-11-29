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Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

 Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»
Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией
Ракетные пуски КНДР являются вызовом для международного сообщества, заявили в Токио

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 Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО

Министр обороны Британии назвал РФ «реальной угрозой» для НАТО
5:43   29 Ноября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы РФ оценил ответ Макрона на послание Путина

Депутат Госдумы РФ оценил ответ Макрона на послание Путина

Ответ французского президента Эммануэля Макрона на письмо российского лидера Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет в Европе «достаточно логичный». Об этом заявил зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, ситуация выглядит логично по меньшей мере по двум причинам: во-первых, европейское сообщество было озабочено позицией руководства США, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира и гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий.

Также парламентарий отметил, что последние заявления Макрона свидетельствуют о том, что он готов отражать интересы жителей Европы, выступающих за более независимую внешнюю политику.

Летом Путин отправил письмо о ДРСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран. В четверг стало известно, что Макрон ответил на послание, заявив о необходимости тщательно изучить и обсудить данный вопрос.

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Автор: Олег Королев
#макрон #дрсмд

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