Депутат Госдумы РФ оценил ответ Макрона на послание Путина

Ответ французского президента Эммануэля Макрона на письмо российского лидера Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет в Европе «достаточно логичный». Об этом заявил зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, ситуация выглядит логично по меньшей мере по двум причинам: во-первых, европейское сообщество было озабочено позицией руководства США, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира и гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий.

Также парламентарий отметил, что последние заявления Макрона свидетельствуют о том, что он готов отражать интересы жителей Европы, выступающих за более независимую внешнюю политику.

Летом Путин отправил письмо о ДРСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран. В четверг стало известно, что Макрон ответил на послание, заявив о необходимости тщательно изучить и обсудить данный вопрос.