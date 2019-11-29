Более 20 россиян остаются в больнице в Доминикане

После ДТП в Доминикане в больнице остается 21 российский турист. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на туроператора Anex Tour.

Во вторник ехавший в аэропорт автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, резко выехавшим перед ним на дорогу. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель. В результате инцидента никто не погиб.

На данный момент в госпитале находится 21 человек, девять из них - в отделении интенсивной терапии. Отмечается, что выписанные из больниц россияне обеспечены жильем и питанием.

Собеседник агентства также сообщил, что к пострадавшим, которые находятся в отделении интенсивной терапии, вылетают родственники из России. Им также будет предоставлено проживание и питание.

В Anex Tour напомнили, что семь попавших в ДТП россиян улетели на родину в тот же день. Ожидается, что в пятницу улетят восемь человек.

В свою очередь глава отделения посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана сообщил, что одного из получивших серьезные травмы будут оперировать в пятницу. Трое человек готовятся к выписке.