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 Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

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Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

 Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

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4:42   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Украинские военные выпустили более 120 снарядов при обстреле поселка Донецкий в Луганской народной республике, сообщил журналистам официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о ранении двух ее сотрудников в результате обстрела.

Осадчий сообщил, что ВСУ было выпущено более 120 различных боеприпасов из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Осадчий сообщил, что все собранные материалы будут переданы в генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики для возбуждения уголовного дела против командира 14-й бригады, с позиции которой велся обстрел.

По данным ЛНР, в четверг в 21:50 командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Войченко нарушил указания командующего ООС о запрете ведения огня.

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Автор: Олег Королев
#украина #всу #лнр

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