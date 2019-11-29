Более 120 снарядов украинские военные выпустили по поселку в ЛНР

Украинские военные выпустили более 120 снарядов при обстреле поселка Донецкий в Луганской народной республике, сообщил журналистам официальный представитель ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила о ранении двух ее сотрудников в результате обстрела.

Осадчий сообщил, что ВСУ было выпущено более 120 различных боеприпасов из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Осадчий сообщил, что все собранные материалы будут переданы в генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики для возбуждения уголовного дела против командира 14-й бригады, с позиции которой велся обстрел.

По данным ЛНР, в четверг в 21:50 командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Войченко нарушил указания командующего ООС о запрете ведения огня.