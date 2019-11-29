НАСА купит два места на российских кораблях «Союз»

НАСА купит два места на российских «Союзах» для обеспечения пребывания американских астронавтов на МКС до сентября 2021 года. Об этом говорится на сайте госзакупок beta.sam.gov.

На данный момент контракт между Роскосмосом и НАСА предусматривает, что последний американский астронавт Кристофер Кэссиди полетит на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля следуюшего года. Он будет находиться на станции около семи месяцев.

В ноябре стало известно, что Роскосмос назначил в экипажи «Союза МС-17» (старт 14 октября следующего года) и «Союза МС-18» (в апреле 2021 года) по три российских космонавта. При этом директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что получил от главы НАСА Джеймса Брайденстайна письмо о том, что США могут понадобиться по одному месту на этих кораблях.

На сайте госзакупок США говорится, что НАСА намерено заключить контракт с Роскосмосом на приобретение двух мест - на «Союзе МС-17» и «Союзе МС-18». Это позволит американскому агентству обеспечить пребывание на МКС по меньшей мере одного астронавта до сентября 2021 года на случай задержек пусков новейших пилотируемых кораблей.