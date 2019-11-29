Захарова сравнила события в Боливии с Майданом 2004 года на Украине

Политическая обстановка в Боливии после отстранения президента Эво Моралеса похожа на ситуацию на Украине в 2004 году. Об этом сообщил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

После того, как боливийская оппозиция заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября, Моралес объявил проведение новых выборов. Позже он ушел с поста главы государства и покинул страну. Власть перешла второму вице-спикеру парламента Ханин Аньес.

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что с момента проведения президентских выборов в Боливии прошло уже больше месяца. Однако, Организация Американских государств сих пор не располагает окончательным выводом о результатах аудита избирательного процесса.

«То есть решение об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основании - до сих пор никто не знает», - отметила дипломат.

Захарова отметила, что в итоге получается «латиноамериканский майдан», как в 2004 году на Украине - когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов. По ее словам, разница лишь в том, что Виктор Янукович не покинул страну, а принял условия игры в виде «третьего» тура, в ходе которого протащили Виктора Ющенко.

Также представитель МИД РФ подчеркнула, что в первые дни работы «и.о. президента» Аньес вопреки предыдущим заявлениям объявила о намерении восстановить полноформатные дипотношения с Вашингтоном.

Захарова отметила, что это происходит за рамками полномочий переходного правительства и параллельно с высылкой всех венесуэльских дипломатов, признанием венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо и.о. президента и приглашением его дипломатов в Ла-Пас, выходом из Боливарианского альянса для народов нашей Америки и началом процедуры выхода из Союза южноамериканских наций.