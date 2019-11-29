Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев дал старт движению по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Щелкове, сообщает телеканал «360».

Двухполосный мост соединил центральную и заречную части Щелкова. Благодаря нему, город сможет избавиться от пробок - переправа будет отсекать транспортный поток, движущийся во Фрязино и промзону.

Воробьев отметил важность проекта. По его словам, на встречах правительства региона с активистами в Щелкове постоянно шла речь о строительстве моста, позволяющего вывести грузовой трансорт и обеспечить дополнительный выезд из города.

«Я надеюсь, что жители почувствуют изменения в логистике, уличном движении с запуском этого инфраструктурного объекта. Вперед!», - объявил губернатор в эфире телеканала «360».

В свою очередь глава Щелкова отметил Сергей Горелов, что в городе наблюдается большая загруженность автотранспорта, который проходит через единственную артерию - Пролетарский проспект и мост через Клязьму. Данная магистраль принимала 85 тысяч машин в сутки.

Горелов отметил, что на строительство моста было выделено 594 миллиона рублей, 524 из которых — областные деньги. Также он подчеркнул, что это только начало преображения орода: так, планируется продление и расширение дороги на улице Заречной, обустройство общественного пространства и пешеходных зон, постройка школ и детских садов, проведение капремонта домов.

«Все задачи, которые вы ставите перед нами, будем выполнять», — доложил глава Щелкова губернатору Подмосковья.

Строительство нового двухполостного моста через реку Клязьму началось в 2018 году. Его длина составляет 860 метров. Ожидается, что за один день по мосту будет проезжать 12 тысяч автомобилей, четверть из них - большегрузы.