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 ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР

ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР
Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

Началось движение по новому мосту через реку Клязьму в подмосковном Шелкове

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Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

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 Бывший украинский министр назвала Майдан причиной бедственной ситуации на Украине

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Захарова сравнила события в Боливии с Майданом 2004 года на Украине

Захарова сравнила события в Боливии с Майданом 2004 года на Украине

 ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР

ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР
2:39   29 Ноября 2019
Весь мир

ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР

ВСУ дестабилизируют ситуацию в Донбассе перед визитом главы ОБСЕ, сообщили в ЛНР

Украинские ВС пытаются дестабилизировать обстановку на линии соприкосновения в Донбассе на фоне визита действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее представитель МИД Словакии Борис Гандел сообщил, что глава министерства, действующий председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак посетит 28-29 ноября восток Украины. Ожидается, что он посетит линию соприкосновения в Донбассе.

Осадчий отметил, что действующее перемирие не мешает открытому неповиновению командиров командованию украинской Операцией объединенных сил (ООС), которые «циничными и подлыми обстрелами» пытаются дестабилизировать ситуацию.

Так, по данным ЛНР, в четверг в 21:50 командир 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Войченко, несмотря на планируемый визит в зону Лайчака, нарушил указания командующего ООС о запрете ведения огня и отдал приказ об обстреле поселка Донецкий.

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Автор: Олег Королев
#донбасс #всу #обсе #лнр

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