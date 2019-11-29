Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Стратегические ракетные войска уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

В интервью газете «Красная звезда» он сообщил, что на данный момент войска получили более 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса и приступили к их эксплуатации.

Командующий РВСН отметил, что ежегодно ракетные войска получают около 20 пусковых установок для новых комплексов.

«Ярс» (РС-24) - межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования, работающая на твердом топливе. Оснащена разделяющейся головной частью.

Минобороны РФ отмечает, что поступление на вооружение комплекса «Ярс» усилит боевые возможности ударной группировки ракетных войск по преодолению систем ПРО и укрепит потенциал ядерного сдерживания.