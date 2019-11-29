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2:07   29 Ноября 2019
Россия

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Российские ракетные войска получили 150 установок «Ярс»

Стратегические ракетные войска уже получили 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса «Ярс». Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

В интервью газете «Красная звезда» он сообщил, что на данный момент войска  получили более 150 пусковых установок новейшего ракетного комплекса и приступили к их эксплуатации.

Командующий РВСН отметил, что ежегодно ракетные войска получают около 20 пусковых установок для новых комплексов.

«Ярс» (РС-24) - межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования, работающая на твердом топливе. Оснащена разделяющейся головной частью.

Минобороны РФ отмечает, что поступление на вооружение комплекса «Ярс» усилит боевые возможности ударной группировки ракетных войск по преодолению систем ПРО и укрепит потенциал ядерного сдерживания.

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Автор: Олег Королев
#рвсн #ярс

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