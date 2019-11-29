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Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

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1:47   29 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украина упустила момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Россией на поставку газа. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, на текущий момент вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита через Украину. Он заявил, что ситуация складывается таким образом, что Киев потерял время, из-за чего о новом транзитном контракте уже поздно.

Также нардеп отметил, что окончательное подписание нового соглашения может быть не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки европейским операторам. По его словам, Киеву ничего не остается, как продлить невыгодный транзитный контракт на год.

Медведчук уверен, что для страны был выгоден лишь один вариант: создание газового консенсуса при участии Украины, России и европейских операторов.

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Автор: Олег Королев
#украина #газ

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