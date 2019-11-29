Бывший украинский министр назвала Майдан причиной бедственной ситуации на Украине

Бедственное положение Украины является следствием событий на Майдане. Об этом заявила бывший министр юстиции страны Елена Лукаш.

По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно будет применить «самые жесткие методы».

Лукаш заявила, что единственным критерием кризисной ситуации в стране является нынешний результат. Она отметила, что Украина сейчас - это «самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная и самая болеющая страна».

Экс-министр заявила, что тот, кто не видит причинно-следственной связи между Майданом и этой ситуации, является «нездоровым физически и психически человеком».

Лукаш призналась, что по-прежнему чувствует свою вину за то, что она была в команде, которая не справилась с кризисом на Майдане.

Ранее сообщалось, что в Госбюро Украины создали подразделение по расследованию дел Евромайдана