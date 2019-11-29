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Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

Украинский депутат заявил риске остаться без газового контракта с Россией

 Бывший украинский министр назвала Майдан причиной бедственной ситуации на Украине

Бывший украинский министр назвала Майдан причиной бедственной ситуации на Украине
Трамп рассказал об условиях достижения соглашения с «Талибаном»*

Трамп рассказал об условиях достижения соглашения с «Талибаном»*

 Двое турецких военных стали жертвами минометного обстрела с территории Сирии

Двое турецких военных стали жертвами минометного обстрела с территории Сирии
1:07   29 Ноября 2019
Весь мир

Трамп рассказал об условиях достижения соглашения с «Талибаном»*

Трамп рассказал об условиях достижения соглашения с «Талибаном»*

Радикальное движение «Талибан»* стремится заключить мирное соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время незапланированного визита в Афганистан.

По его словам, Талибан хочет заключить сделку, для чего американская сторона встречается с ними. Трамп заявил, что США настаивает на том, что это должно быть сделано через режим прекращения огня - с чем в Талибане* согласны.

«Я верю, что это сработает», — заявил Трамп журналистам.

Ранее американский представитель по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам переговоров из восьми раундов согласовали проект договора о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами* должны будут пройти в Осло. Однако, после серии терактов, совершенными ими в столице и ряде городов, жертвами которых стали также американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.

*Движение «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Олег Королев
#сша #афганистан #талибан

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