Трамп рассказал об условиях достижения соглашения с «Талибаном»*

Радикальное движение «Талибан»* стремится заключить мирное соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время незапланированного визита в Афганистан.

По его словам, Талибан хочет заключить сделку, для чего американская сторона встречается с ними. Трамп заявил, что США настаивает на том, что это должно быть сделано через режим прекращения огня - с чем в Талибане* согласны.

«Я верю, что это сработает», — заявил Трамп журналистам.

Ранее американский представитель по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам переговоров из восьми раундов согласовали проект договора о мире. Как ожидалось, переговоры между правительством и талибами* должны будут пройти в Осло. Однако, после серии терактов, совершенными ими в столице и ряде городов, жертвами которых стали также американские военные, Трамп распорядился прекратить переговоры и отменить подписание соглашения.

*Движение «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ.