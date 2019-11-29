Двое турецких военных стали жертвами минометного обстрела с территории Сирии. Об этом сообщает министерство обороны Турции.

По информации турецкого оборонного ведомства, трое военных получили ранения и двое погибли в результате минометного обстрела в районе города Акчакале, находящегося около южной границы Турции с Сирией.

Напомним, 9 октября Турция сообщила о начале антитеррористической операции «Источник мира», гаправленной против курдских боевиков и террористов ИГ*. Операция была нацелена на создание буферной зоны, которая защитила бы турецкую границу от действий РПК, YPG и ИГ.

В 2017 году курдские боевики захватили территории провинций Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор, где в основном проживают арабы-сунниты. Вместо того, чтобы вернуть данные районы под контроль официального Дамаска, главари так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF) фактически их оккупировали. Ситуацию усугубили систематические притеснения арабского населения со стороны оккупационной администрации.

Кроме того, по всей Восточной Сирии продолжается насильная мобилизация в ряды SDF. Курдские полевые командиры регулярно похищают и насильно направляют на службу местных арабов для восполнения своих потерь. Ранее аналогичной практики придерживались террористы ИГ* в Дейр-эз-Зоре.

22 октября Москва и Анкара в Сочи подписали совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы военной полиции РФ и сирийские пограничники.