Украинская делегация сорвала выступление представителя РФ в ООН, рассказал Бальбек

Украинская делегация попыталась сорвать выступление российского представителя на женевском форуме по вопросам меньшинств в ООН. Об этом сообщил РИА «Новости» депутат ГД РФ от Крыма Руслан Бальбек.

По его словам, во время доклада «на первый взгляд взрослые люди» кричали, били по столу кулаками, стучали ногами, заявляли о готовности подраться. Парламентарий отметил, что такое поведение делегации Украины сорвало выступление российской стороны.

Бальбек отметил, что невозможно говорить о том, что подобные выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания «великих гуманитарных конвенций».

Депутат выразил мнение, что украинская делегация формируется не из дипломатии, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицией на майдане. Бальбек отметил, что она демонстрирует на форуме дикость и презрение к ценностям демократии, главной из которых является свобода высказываний.