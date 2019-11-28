Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп
Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) желает заключить мирное соглашение с Америкой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 28 ноября.
Напомним, что в четверг глава Штатов без предупреждения прибыл в Афганистан, где встретился с коллегой Ашрафом Гани. На прошлой неделе они обсудили по телефону план по достижению мира с талибами*.
President Ashraf Ghani @ashrafghani met with the U.S. President this evening in Bagram. pic.twitter.com/vtEIRUCLXw— Sediq Sediqqi (@SediqSediqqi) November 28, 2019
«Талибан»* хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они», — сказал Трамп на встрече с Гани.
Также он заявил о значительном сокращении американских военнослужащих в исламской республике.