Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Москва и Киев договорились о более интенсивной работе по газу

Москва и Киев договорились о более интенсивной работе по газу

 Патриотизм для актера Чадова не ограничивается лишь ролями в фильмах

Патриотизм для актера Чадова не ограничивается лишь ролями в фильмах
Верховную Раду ждет первый аудит

Верховную Раду ждет первый аудит

 Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

 Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан
Москва и Киев договорились о более интенсивной работе по газу

Москва и Киев договорились о более интенсивной работе по газу

 Патриотизм для актера Чадова не ограничивается лишь ролями в фильмах

Патриотизм для актера Чадова не ограничивается лишь ролями в фильмах
Верховную Раду ждет первый аудит

Верховную Раду ждет первый аудит

 Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Замглавы МИД Украины Зеркаль подала в отставку

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

 Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан
22:55   28 Ноября 2019
Весь мир

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) желает заключить мирное соглашение с Америкой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 28 ноября.

Напомним, что в четверг глава Штатов без предупреждения прибыл в Афганистан, где встретился с коллегой Ашрафом Гани. На прошлой неделе они обсудили по телефону план по достижению мира с талибами*.

«Талибан»* хочет заключить сделку. Посмотрим, заключат ли они», — сказал Трамп на встрече с Гани.

Также он заявил о значительном сокращении американских военнослужащих в исламской республике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#сша #афганистан #трамп #талибан #сделка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...