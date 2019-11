Талибы* готовы к сделке с США, заявил Трамп

Радикальное движение «Талибан»* (запрещено в России) желает заключить мирное соглашение с Америкой, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома 28 ноября.

Напомним, что в четверг глава Штатов без предупреждения прибыл в Афганистан, где встретился с коллегой Ашрафом Гани. На прошлой неделе они обсудили по телефону план по достижению мира с талибами*.

President Ashraf Ghani @ashrafghani met with the U.S. President this evening in Bagram. pic.twitter.com/vtEIRUCLXw