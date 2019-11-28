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 Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан
22:28   28 Ноября 2019
Весь мир

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Американский президент Дональд Трамп встретился с коллегой из Афганистана Ашрафом Гани на территории исламской республики. Ранее о его намерении посетить страну не сообщалось.

О визите стало известно благодаря представителю афганистанского главы, который сообщил об этом в Twitter:

Согласно данным агентства Reuters, Трамп также посетил американские войска, дислоцированные в республике. Напомним, что в близи населенного пункта Баграм, где и встретились президенты, располагается база США. Оня является самой масштабной в стране.

Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

На прошлой неделе Трамп и Гани общались по телефону. В ходе разговора, лидер Штатов пригласил коллегу в Вашингтон. Собеседники также обсудили план по достижению мира с радикальной группировкой «Талибан»* (запрещена в России).

* «Талибан» (талибы) — экстремистское движение, запрещено на территории России.

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Автор: Анна Манц
#сша #афганистан #трамп #гани

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