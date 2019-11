Трамп без объявлений прибыл в Афганистан

Американский президент Дональд Трамп встретился с коллегой из Афганистана Ашрафом Гани на территории исламской республики. Ранее о его намерении посетить страну не сообщалось.

О визите стало известно благодаря представителю афганистанского главы, который сообщил об этом в Twitter:

President Ashraf Ghani @ashrafghani met with the U.S. President this evening in Bagram. pic.twitter.com/vtEIRUCLXw