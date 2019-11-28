Москва и Киев договорились о более интенсивной работе по газу

Австрийская Вена в четверг, 28 ноября, приняла российско-украинские консультации по газовому вопросу, сообщили в пресс-службах министерства энергетики РФ и «Газпрома».

В переговорах участвовали министры энергетики России Александр Новак и Украины Алексей Оржель, глава «Газпрома» Алексей Миллер, а также руководители «Нафтогаза» и «Оператора газотранспортной системы Украины». Собеседники обменялись предложениями по решению актуальных вопросов и договорились о более интенсивной работе в двустороннем формате на ближайшую перспективу.

«Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в этот понедельник, 25 ноября, украинский президент Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. В ходе разговора они обсудили транзит российского газа на Украину, в частности возобновление прямых поставок. Стоит отметить, что действующие контракты на транзит истекают уже в этом году. Ранее глава России провел совещание с Миллером и Новаком, где они обсудили украинский вопрос в энергетической сфере.