Патриотизм для актера Чадова не ограничивается лишь ролями в фильмах

Российский актер Алексей Чадов сыграл немало «патриотических» ролей за свою карьеру. Оказалось, что и в реальной жизни для него имеют большое значение такие слова как патриотизм, героизм и духовное воспитание, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Его дебютом стала роль в фильме Сергея Балабанова «Война». Режиссер показывал актерам документальные кадры Чеченской войны, чтобы те смогли лучше вжиться в роль. По признанию Чадова, его шокировали те видеоматериалы.

«Я до этого «Чистилище» смотрел и был морально подготовлен. Знал, что такое происходит. Но вот знать и видеть, оказалось, разные вещи. Посмотрел я кассеты, вышел покурить и меня дикая злоба взяла», — поделился он.

Балабановское творение понравилось не только россиянам, но и иностранцам. Оно принесло актеру популярность и приглашения в новые проекты. Примечательно, что Алексей всегда отдавал большее предпочтение патриотическим лентам. Так, он сыграл молодого солдата в сериале «На безымянной высоте», в посвященной Афганской войне «9-ой роте» Федора Бондарчука, а также недавно вышедшем фильме «Аванпост».

«Каждый должен защищать Отечество в силу своей профессии. Я вот пытаюсь прежде всего декларировать свое внутреннее ощущение патриотизма через актерскую профессию», — пояснил Чадов такой набор ролей.

Что касается духовного воспитания, то он является глубоко верующим человеком. Актер регулярно посещает церковь и общается с личным духовным наставником. По его убеждению, вера в бога помогает людям справиться с самыми, казалось бы, трудными испытаниями.