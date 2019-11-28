Меркель упала во время выступления в Берлине

Канцлер ФРГ Ангела Меркель оступилась и упала на сцене во время выступления. Инцидент произошел на Берлинской конференции о многосторонней торговле и цифровой безопасности накануне, 27 ноября.

Один из участников мероприятия заявил таблоиду Bild, что «сзади все выглядело серьезно». Позже выяснилось, что очевидец ошибался.

Меркель просто не заметила лестницы на сцену, и попыталась на нее запрыгнуть. Потеряв равновесие, канцлер начала падать, но быстро снова встала на ноги.

«Не заметила лестницу там слева. На обратном пути лучше пойду по ступенькам», — пошутила глава кабмина в начале речи.

Официальный представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт позже подтвердил журналистам, что с Меркель все в порядке.