Эксперт рассказал о геббельсовских методах работы Ходорковского в ЦАР и Сирии

Кадры ликвидации якобы дезертира бойцами ЧВК «Вагнера», которые обнародовал журналист «Новой газеты» Денис Коротков, дали пищу для кривотолков среди либерального сообщества и им сочувствующим.

Впрочем, если отбросить эмоции и обратить внимание на детали, что в частности сделал колумнист издания EAdaily, факты указывают на постановочный характер вброса, выгодного опальному лондонскому олигарху.

О регулярных европейских встречах автора расследования с бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским на форумах «Открытой России», сообщал ФАН, сопровождая публикацию фото скучающего в ожидании олигарха Короткова в элитном отеле Grandior Hotel Prague. Как заверяли источники издания, ожидание оправдалось десятками миллионов рублей, часть из которых осела в кармане, а часть обернулась в фейки про ЧВК «Вагнера» и действия российских военных в Сирии.

Пазл окончательно сложился, когда бывший сторонник террористической организации «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ), представленный ФАН как Малиф, рассказал о знакомстве с Коротковым и о некоем русском олигархе по имени Михаил. От лица последнего журналист сотрудничал с джихадистами в поисках антироссийской крамолы. Не зазорно ли бывшему олигарху общаться с игиловцами — вопрос риторический. Одного порядка с вопросом о целесообразности отправки по туристическим паспортам группы Джемаля в ЦАР в поисках все той же «группы Вагнера». Как известно, задание олигарха обернулось для россиян реквиемом.

«Михаил Борисович уже зарекомендовал себя человеком, способным на разного рода провокации, в том числе на действия за пределами стандартного, нормативного политика, общественного деятеля или журналиста. — говорит замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — Инициирование провокативных ситуаций и формирование сюжетов, основанных на грубом замесе провокативных материалов, неправды, лжи и каких-то существующих фактов имеет отношение к стандартной геббельсовской пропаганде. Вот те методы, которыми действует Ходорковский и его структуры и которые достаточно активно применяются по всему миру».

Добиваться не правды, а эффекта постулировал один из главных идеологов Третьего рейха. Кадры ликвидации якобы дезертира из армии Асада, которого почему-то знали под двумя именами, взывают к эмоциям, скрывая от разума ряд существенных деталей. О том, что на видео именно дезертир читатели Короткова узнают спустя два года, после того как ролик впервые попал в Сеть. Одним из первоисточников в публикации служит арабоязычный ресурс Jesr Press, название которого «Новая» указывает с ошибкой — Jisr Press. Ресурс в свою очередь отсылает пользователя к скандальному украинскому сайту «Миротворец».

«Мы видим, что слишком много нестыковок в этой истории и сам факт того, что сюжет датируется более чем двухлетней давностью и был взят из малоизвестного ресурса – это явный почерк, который может свидетельствовать о фальсификации данного сюжета. — говорит Шаповалов. — Вполне понятно, почему это происходит сейчас. Усиливается масштаб и границы охвата структурами Ходорковского сюжетов, направленных против России. То, что мы наблюдали в отношении Центральноафриканской республики, были заходы, связанные с Сирией. Тема актуализируется по причине, что в Сирии американцы теряют свои позиции, а Ходорковский интенсифицирует свою борьбу с Россией».

В статье «Новой газеты» отсутствуют альтернативные мнения и упоминание традиционного запроса в Минобороны РФ. Бросается в глаза и нестандартное для издания время публикации. Впрочем, сотрудники издания ранее уже неоднократно демонстрировали свое умение производить эффект на читателей. Например, Ирек Муртазин, который сочувствовал захватчикам зрителей мюзикла «Норд-Ост» в Москве, называя атаку чеченских террористов актом отчаяния. Чеченская страница есть и в биографии Ходорковского, который вел переговоры с ликвидированным ныне бандподпольем региона в конце 90-х по вопросам «черного золота».