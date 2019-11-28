ИГ* взяло ответственность за крушение вертолетов французской армии в Мали

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ) взяла ответственность за катастрофу вертолетов французской армии в Мали. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете.

Напомним, инцидент произошел 26 ноября в районе Липтако на юго-востоке Мали. В результате крушения двух вертолетов погибли 13 французских военнослужащих. Таким образом, Франция понесла самые крупные потери за время операции против малийских боевиков.

При этом боевики «Западноафриканской провинции ИГ» (ISWAP, ранее «Боко Харам»)* не предоставили доказательств причастности к происшествию.

Военный контингент Франции находится на территории Мали с 2014 года. В начале месяца Париж объявил о новой антитеррористической операции против джихадистов, которая проводится возле границ Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

*запрещена в РФ