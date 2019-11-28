Запад с помощью Короткова пытается превратить Россию в страшилку, считает политолог

«Расследование» журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова было подано по отработанной схеме, входящей в классическую тактику ведения информационной войны. Такое мнение в комментарии «Федеральному агентству новостей» озвучила политолог Наталия Елисеева.

Издание EADaily буквально в пух и прах разнесло последнее «расследование» корреспондента по Сирии. Критике подверглась легенда Короткова, которую он так старательно выдумал для заказного видео двухлетней давности. Также автор разбора Муса Ибрагимбеков отметил и «неудивительную» связь сотрудника «Новой» с беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Как выяснилось в «Расследовании ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*», Коротков не один год сотрудничает с «Исламским государством»* (запрещено в России).

Политолог заметила, что Ходорковский, «Новая газета» и остальная тусовка ненавистников России не могут пройти мимо сирийской темы и действий российских войск в республике.

«Группа Вагнера» фигурировала в их публикациях многократно и в разных ипостасях. Ее пытаются превратить в своеобразную информационную страшилку. Но странно, что не говорят о других частных военных компаниях, находящихся в Сирии. Например, о всем известной американской ЧВК Blackwater, которая сегодня охраняет сирийские нефтегазовые месторождения от сирийцев. За ними много неправомерных действий, но они не интересны Ходорковскому, «Новой газете» и прочим подобным СМИ», — заметила собеседница агентства.

Коротков же, по ее мнению, даже не вникал в свое «расследование».

«Сначала распространили видео, потом выпустили расследование с конкретными обвинениями, подав его как информационную бомбу, широко разрекламировав, растиражировав, процитировав. И это отработанная схема, входящая в классическую тактику информационной войны: набрасывай и не оправдывайся. Заметьте, что они не отвечают на обвинения, которые сейчас летят в их адрес. Потому что им нужно было забросить информацию, а что будет потом — неважно. И это тактика «Новой газеты», которую мы давно наблюдаем», — подытожила специалист.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.