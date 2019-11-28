Потомку Дракулы придется еще подождать британской короны

Ее Величество королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в пользу своего старшего сына Чарльза в течение ближайших 18 месяцев. Об этом стало известно источникам британского издания The Sun.

Открытые разговоры об отречении на Альбионе табуированы, однако собеседники газеты из окружения монарха говорят, что процесс передачи полномочий уже якобы стартовал. Королева реже удостаивает своими визитами официальные мероприятия, где все чаще появляется 71-летний принц Уэльский. Глава династии Виндзоров, которой 21 апреля 2021 года исполнится 95 лет, в 2018 году посетила 282 мероприятия, а в 2016 году — 332, а Чарльз побывал — на 507.

Все те же цифры косвенно указывают на готовящийся транзит. Супруг Елизаветы II — герцог Эдинбургский, принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях именно в 95 лет.

Старший сын августейшей четы в юности был известен страстью к политики и старался активно участвовать в общественной жизни Великобритании. В 1970-е Чарльз приходил на заседания верхней палаты британского парламента — Палаты лордов, а также стал первым за три века членом королевской семьи, который посетил заседание Кабинета министров. В случае гипотетического отречения Елизаветы, к ее сыну вместе с короной перейдет часть монарших полномочий.

По давней традиции королева ежегодно открывает заседания парламента и способна распустить его, может наложить вето на тот или иной закон, назначать министров, является верховным главнокомандующим вооруженными силами Великобритании, может объявить войну, даровать почетные титулы, водить авто без прав и владеет всеми лебедями, живущими на Темзе и в ее притоках.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в беседе с «Политикой Сегодня» призвал не спешить с коронацией принца Уэльского, поскольку сомневается, что Елизавета II отречется от престола.

«Я думаю, что все-таки сохранится традиция, что монарх правит до своей кончины. Пока не вижу никаких оснований говорить о том, что королева собирается уйти на покой. Что касается Чарльза и его интереса политикой, то по конституции монархия вне политики. Любые даже косвенные намеки на выражение каких-то политических взглядов воспринимаются крайне негативно в обществе. Монархия должна быть над схваткой и работать с любыми силами, которые побеждают на выборах и приходят к власти», — говорит эксперт.

Помимо союза с покойной принцессой Дианой, принц Уэльский, ныне женатый на герцогине Корнуольской Камилле, известен интересом к России. Будучи прихожанином англиканской церкви, он многократно посещал православный Афон и дважды приезжал на родину своего дальнего родственника, последнего российского императора Николая II. Гены, по словам самого Чарльза, роднят его с другим не менее знаменитым властителем — Владом Дракулой. Когда станет королем, как минимум, в русском языке по сложившейся традиции Чарльз сменит имя на Карл и станет третьим, Карлом III.

Руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева согласна с коллегой в том, что речь пока не идет об отречении Елизаветы II от престола, однако не исключает, что после 95-го дня рождения королевы принц Чарльз может стать регентом.

«В свое время его называли принцем, который вмешивается во все дела. Со своей стороны Чарльз заявлял, что он не хочет быть просто королевской особой, а хочет выполнять некие функции на благо общество. А ныне, по утверждениям британской прессы, его намерение состоит в том, чтобы ограничить присутствие королевской семьи в средствах массовой информации», — говорит Ананьева.

Привычка не доверять прессе у Чарльза обострилась после громкого скандала со своим младшим братом Эндрю, который был дружен с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Последнего на родине обвинили в организации секс-вечеринок с участием девочек-подростков. Их якобы посещал и Эндрю. Из-за удара по репутации короны он был вынужден сложить с себя часть связанных с титулом полномочий. Журналисты были уверены, что именно Чарльз убедил королеву-мать в том, что брат должен закончить со своей публичной карьерой. По сообщения инсайдеров, принц Уэльский был решительно настроен защитить будущее британской Короны.