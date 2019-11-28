В Совфеде назвали методы «работы» связанного с ИГ* Короткова недопустимыми

Журналисты ФАН и EADaily делают хорошее дело, опровергая фейки и проводя расследования о бесчинствах либеральных СМИ, а материалы о сотрудничестве Дениса Короткова с «Исламским государством» (запрещено в РФ) должны стать поводом для разбирательств СК РФ. Такое мнение в беседе с Nation News выразил сенатор Сергей Цеков.

Напомним, ФАН опубликовало первую часть проекта «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*». Его авторы выяснили, что Коротков не один год сотрудничал с террористами. Так, телефон корреспондента обнаружили среди вещей боевиков, которых ликвидировали в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Потом догадку подтвердил и бывший радикал, который в ИГ* занимался прослушкой и пропагандой.

Он признался, что неоднократно передавал «журналисту», который, к слову, ни разу не был в Сирии, данные о происходящем на полях. Также экс-боевик упомянул опального олигарха Михаила Ходорковского, с которым регулярно видится сотрудник «Новой газеты». Не так давно он даже вручил Короткову премию «Профессия — журналист».

Именно Ходорковский спонсировал поездки либеральных корреспондентов на базу ИГ* в Сирии. Кроме того, Ходорковский оплачивал изготовление и распространение фейковых материалов. Одним из фейков по заказу миллиардера могла быть видеозапись 2017 года, где уничтожают сирийца, которую использовал Коротков в своем псевдорасследовании.

EADaily нашло нестыковки в истории журналиста. В частности, он говорит о съемках ролика в окрестностях нефтяного месторождения в Хомсе, хотя на самом деле оно является газовым. А надпись «За ВДВ и разведку!» на груди трупа наводит на мысль о фальсификации якобы доказательства причастности к инциденту россиян.

Публицист EADaily напомнил, что кадры этой сцены пытались очень дорого продать в Telegram-каналы и другие источники. В итоге «эксклюзив» вышел в «Новой». Информации о нахождении в кадре дезертира возникла из ниоткуда и не нашла ни одного подтверждения, отмечает издание.

Еще одним «первоисточником» был назван арабский ресурс Jesr Press (на самом деле Jisr Press). Журналисты EADaily отметили, что он отсылает пользователей к скандальному украинскому сайту «Миротворец». Напрашивается вывод, что «сирийские демократы» сотрудничают с СБУ и либералами против России.

Денис Коротков, уличенный в связях с ИГ* и разглашении военной тайны, должен быть наказан строже, чем рядовой россиян, если его вина будет доказана, уверен Цеков. Он подчеркнул, что такие методы, как у Короткова, для журналиста неприемлемы.

«ИГ — запрещенная в РФ террористическая группировка. Значит, сотрудничать с этой организацией фактически означает быть ее членом. А члены ИГ* должны подвергаться самому жесткому наказанию», — высказался представитель Совфеда.

Касательно разглашения военной тайны, в котором заподозрили журналиста, СК должен подтвердить, что они действительно представляли собой засекреченные сведения. В таком случае, преступление Короткова — это предательство, отметил Цеков.

«То, что Коротков — журналист, это для него отягчающее обстоятельство, по сравнению с другими гражданами Российской Федерации», — заключил сенатор.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещена в РФ