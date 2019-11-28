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19:22   28 Ноября 2019
Россия

Мутко рассказал о намерении работать с аномально высокой застройкой в России

Мутко рассказал о намерении работать с аномально высокой застройкой в России

Вице-премьеру Виталию Мутко, курирующему блок строительства в кабмине, известна проблема высотной застройки в России. Не допустить геттоизации новых районов в городах, как сообщил вице-премьер «Политике Сегодня», призваны утвержденные проекты комплексного освоения территорий.

«Такой стандарт сейчас есть, но он носит рекомендательный характер. Мы договорились, что в течении двух лет, подработаем нормативную базу и сделаем его обязательным», - пообещал Мутко.

В проекты комплексного освоения территорий, как добавил Мутко, кроме требования по высотности входят также нормативы по структуре микрорайона, по плотности застройки, по вопросам, связанным с парковками, социальной инфраструктуры.

«Сейчас мы видим в Единой информационной системе структуру и высотность каждого [объекта]. И, конечно, странными выглядят некоторые регионы в средней полосе России, у них высотность зданий находится на уровне Москвы. А Москва не самая средняя высотность, выше, чем в Центральной полосе. Это очень интересная статистика, мы такие вещи будем смотреть и работать по ним», - заверил Мутко.

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Автор: Антон Долохов
#мутко #строительство #многоэтажки

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