Мутко рассказал о намерении работать с аномально высокой застройкой в России

Вице-премьеру Виталию Мутко, курирующему блок строительства в кабмине, известна проблема высотной застройки в России. Не допустить геттоизации новых районов в городах, как сообщил вице-премьер «Политике Сегодня», призваны утвержденные проекты комплексного освоения территорий.

«Такой стандарт сейчас есть, но он носит рекомендательный характер. Мы договорились, что в течении двух лет, подработаем нормативную базу и сделаем его обязательным», - пообещал Мутко.

В проекты комплексного освоения территорий, как добавил Мутко, кроме требования по высотности входят также нормативы по структуре микрорайона, по плотности застройки, по вопросам, связанным с парковками, социальной инфраструктуры.