Клинцевич уверен, что Короткова купили для создания новой волны негатива вокруг России

Член Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил, почему последнее «расследование» корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова — явный вброс, который заказал и проплатил Запад.

Речь идет о материале, в котором опубликовали видео ликвидации сирийца. Коротков придумал к кадрам красивую легенду, однако ее быстро разоблачило издание EADaily. Так, по словам «журналиста», запись сделана в окрестностях нефтяного месторождения Шаир, что в провинции Хомс. Однако, как заметили в издании, здесь добывают газ, а не «черное золото».

Также известно, что видео уже два года живет на просторах сирийского интернета. На кадрах на груди убитого видна надпись «За ВДВ и разведку!» и нарочито четко звучит фраза на русском языке. К тому же, непонятно зачем «законопослушному» сирийцу два имени, как утверждает автор псевдорасследования.

Слишком много несостыковок и недосказанностей, сказал Клинцевич в беседе с «Экономикой сегодня».

«То, что в кадре звучит русская речь, абсолютно ничего не доказывает — если в подобном ролике прозвучат английские слова, это не дает повода обвинять США или Британию. Нет доказательств даже, что фигуранты имеют российское гражданство. Искусственно формируется инфоповод по очернению России, причем абсолютно без доказательств утверждений Короткова», — заметил он.

По его словам, либеральная прослойка с радостью подхватит «расследование» «Новой», а поднятый ими шум найдет отклик и в западной прессе, особенно в редакциях, придерживающихся антироссийской риторики.

«Россия укрепляет свои международные позиции, растет авторитет президента РФ Владимира Путина — это пугает тех, кто хотел бы видеть нашу страну ослабленной и раздробленной. Потому появляются подобные ролики — необходимо создать волну негатива вокруг РФ, которая тоже оплачена и ангажирована», — пояснил сенатор причину.

Цель этой срежиссированной лжи — «вызвать общественное и мировое недовольство, чтобы расшатать внутреннюю ситуацию, добиться волнений», указал Клинцевич. Подобные публикации и провокационные видео появляются только в тот момент, когда это выгодно заказчику.

«Эту ситуацию ранее опробовали на Грузии, Украине, Киргизии, странах Ближнего Востока – ничего нового в ней нет. Сейчас ее же пытаются применить в Белоруссии и России, формируя негативные установки. Русских людей намеренно увязывают с садизмом, убийствами, при том, что доказательств утверждениям Короткова о времени, месте событий и прочем нет. Этим вбросом уже заинтересовались следственные органы, и вскоре все мы узнаем правду», — сказал парламентарий.

Недавняя публикация «Расследование ФАН: либеральные журналисты РФ работают на ИГ*» показала, что сотрудник «Новой газеты» на протяжении нескольких лет был тесно связан с боевиками «Исламского государства»*. Сперва телефон корреспондента обнаружили среди вещей террористов, которых убили в районе сирийского Дейр-эз-Зора. Потом догадку подтвердил и бывший боевик, который занимался в ИГ* прослушкой, пропагандой и радиоперехватом. По его словам, он неоднократно передавал «журналисту», который, к слову, ни разу не был в Сирии, данные о происходящем на полях.

Также стало известно о связи корреспондента с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который основал признанную нежелательной «Открытую Россию». Стоит отметить, что Коротков часто бывает на форумах, проводимых организацией миллиардера. Деньги же он получает от него за выполнение заказных псевдорасследований.

Клинцевич напомнил, что российский парламент готовит проект закона, направленный на иностранных агентов и нежелательные организации.

«В частности, документ предусматривает, что физические лица и журналисты, являющиеся гражданами РФ, распространяющие полученную и оплаченную из-за рубежа недостоверную антироссийскую информацию, понесут за это ответственность, вплоть до уголовной. Им придется зарегистрироваться в качестве иноагентов и пребывать под особым контролем. Подобная деятельность легко вскрывается и доказывается, так что от возмездия уйти не удастся», — подытожил сенатор.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.